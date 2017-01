Relação entre o PCC e CV piorou em 2012, aponta MP Agência Estado Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 18h00





Comentários via Facebook:





Desde 2012, a relação entre o PCC e CV piorou e a facção paulista se aliou à ADA no comando do tráfico na favela da Rocinha. Nas conversas interceptadas na investigação do MP-SP, os promotores já haviam flagrado um diálogo entre as lideranças do PCC e Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, principal liderança da ADA.



No dia 24 de setembro de 2010, em uma conferência por telefone, pelo PCC falam Soriano e Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, com Nem da Rocinha. Após ser chamado por um interlocutor, o traficante carioca entra na conversa: "pode falar, que é eu (sic) que estou falando". Soriano conta que até 2005, o PCC manteve uma aliança com o Comando Vermelho e "por causa de uma divergência de ideias aí entres os integrantes daí com os daqui e tiveram que quebrar a corrente."



Por sua vez, Gegê do Mangue pergunta a Nem como está a situação com o CV. Nem fala que não tem problema nenhum com eles e que "de vez em quando fala com eles". Por fim, os traficante paulistas informam a Nem que irão mandar um "irmão" de confiança para ir até o Rio "trocar umas ideias". Para os investigadores, esse foi o início da relação entre o PCC e ADA que resultou na divisão do comando do tráfico de drogas na favela da Rocinha.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão