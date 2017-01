Agenda cultural de Araçatuba e região desta quinta-feira (5) Da Redação Link



Confira a agenda cultural de Araçatuba e região desta quinta-feira (5):



ARAÇATUBA



Cinema



Araçatuba Shopping

Sala 1 - Sing - quem canta seus males espanta. 2D. Dublado. Animação. Livre. De quinta a quarta-feira, às 14h e 16h15.



Minha mãe é uma peça. 2D. Nacional. Comédia. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 19h e 20h45.



Sala 2 - Sing - quem canta seus males espanta. 3D. Dublado. Animação. Livre. De quinta a quarta-feira, às 14h30 e 19h.



Sing - quem canta seus males espanta. 2D. Dublado. Animação. Livre. De quinta a quarta-feira, às 16h45.



Rogue One: Uma história Star Wars. 2D. Dublado. Ficção. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 21h15.



Sala 3 - Minha mãe é uma peça 2. 2D. Nacional. Comédia. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 14h45, 16h30, 18h15, 20h e 21h45.

Informações: www.cinearaujo.com.br



Praça Nova

Minha mãe é uma peça 2. 2D. Nacional. Comédia. 12 anos. Sala 1. De quinta a quarta-feira, às 14h05, 16h, 18h, 20h e 22h.



Sing - Quem canta seus males espanta. 3D. Dublado. Animação. Sala 4. De quinta a quarta-feira, às 14h10 e às 16h40.



Rogue One: Uma História Star Wars. 3D. Dublado. Ficção científica. 12 anos. Sala 2, de quinta a quarta-feira, às 21h30.



Invasão Zumbi. 2D. Dublado. Terror. 14 anos. Sala 4. De quinta a quarta-feira, às 19h10 e às 21h40.



Passageiros. 3D. Dublado. Classificação: 12 anos. Sala 3. De quinta a quarta-feira, às 14h20, 16h50, 19h20.



Passageiros. 3D. Legendado. Classificação: 12 anos. Sala 3. De quinta a quarta-feira, às 21h50.



Dominação. Dublado. 16 anos. Sala 5. De quinta a quarta-feira, às 19h30, 21h30.



Moana - Um mar de aventuras. 2D. Animação. Dublado. Sala 5. De quinta a quarta-feira, às 14h30, 17h.



Moana - Um mar de aventuras. 3D. Animação. Dublado. Sala 2. De quarta a quinta-feira, às 14h, 16h30, 19h

Informações: www.cineflix.com.br





Música

O trio Vishh Maria, de Araraquara, inicia a programação cultural do Sesc Verão na região, com show de forró às 20h30 de sábado (7), na Praça Getúlio Vargas. O evento terá também atividades esportivas, a partir das 18h. Gratuito. Informações: (18) 3608-5400.



Música 2

No sábado (7), a partir das 21h, o grupo Mateuzinho e os Umbigaê, de Presidente Prudente, se apresentam na Oficina de Macacos - Espaço Cultural (Rua Santos Dummont, 66, Higienópolis). A casa abre às 21h. Entrada: R$ 10,00. Classificação: 18 anos. Informações: (18) 3301-3957.





BIRIGUI



Cinema



Cine Lúmine

Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 19h30.



Rogue One: Uma História Star Wars. 2D. Dublado. Ficção científica. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 21h.



Mais informações: (18) 3642-2056





PENÁPOLIS



Cinema



Garden Shopping

Sala 1 - Passageiros. 3D. Dublado. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 14h, 16h30, 19h. Legendado. De quinta a quarta-feira, às 21h30.



Sala 2 - Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 13h, 15h, 17h, 19h10.



O vendedor de sonhos. 2D. Nacional. Drama. 10 anos. Quinta, sexta, segunda, terça e quarta: 14h30 e 16h30.



Sala 3 - Sing - Quem canta seus males espanta. 2D. Dublado. Animação. De quinta a quarta-feira, às 13h, 15h15



Invasão Zumbi. 2D. Dublado. Terror. 14 anos. De quinta a quarta-feira, às 17h30.



O vendedor de sonhos. 2D. Nacional. Drama. 10 anos. De quinta a quarta-feira, às 20h, 22h.



Sala 4 - Moana - Um mar de aventuras. 2D. Dublado. Animação. Livre. De quinta a quarta-feira, às 13h30, 16h, 18h15, 20h30.



Informações: www.circuitocinemas.com.br



Cine Lúmine

Sala 1 - Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. Quinta, sexta, segunda, terça e quarta: 19h30.



Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. Quinta, sexta, segunda, terça e quarta: 21h. O cinema não abrirá sábado e domingo.



Sala 2 - Rogue One: Uma História Star Wars. 2D. Legendado. Ficção científica. 12 anos. Sexta, segunda, terça e quarta: 20h.

Informações: (18) 3652-0979





ANDRADINA



Cinema



Sala 1 - Masha e o Urso. Dublado. Animação. Livre. De quinta a quarta-feira, às 15h30.



Minha mãe é uma peça 2. 2D. Nacional. Comédia. 12 anos. Diariamente: 17h30, 19h30 e 21h30. Masha e o Urso. 2D. Nacional. Animação. Livre. Diariamente: 17h30, 19h30, 21h30.



Sala 2 - Rogue One: Uma História Star Wars. 3D. Dublado. Ficção científica. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 15h, 17h50 e 20h45.



Rogue One: Uma História Star Wars. 2D. Legendado. Ficção científica. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 20h45.

Informações: www.grupocine.com.br





