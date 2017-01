Trump critica Toyota por intenção de construir fábrica no Mexico Agência Estado Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 16h55





Comentários via Facebook:





Após criticar a Ford e a General Motors, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump mudou o foco de suas atenções para a Toyota. Em mensagem no Twitter, Trump criticou a empresas por planejar construir uma fábrica no México e ameaçou cobrar mais impostos sobre a Toyota.



"A Toyota Motor disse que irá construir uma nova planta em Baja, México, de carros Corolla para os Estados Unidos. DE JEITO NENHUM! Construam a planta nos EUA ou paguem um grande imposto na fronteira", escreveu Trump no Twitter.



Mais cedo, o presidente da Toyota, Akio Toyoda havia afirmado que manter um bom relacionamento com Trump é fundamental, demonstrando disposição de trabalhar com o presidente eleito dos EUA após ele ter realizado críticas sobre o plano de montadores norte-americanas de construírem fábricas no México.



Semanas antes das eleições nos EUA e da vitória de Trump, a Toyota havia divulgado a expansão da produção em uma fábrica já existente no México e, em novembro, a empresa afirmou que investiria US$ 1 bilhão em uma nova planta no país.



Além disso, a Toyota divulgou em setembro que investiria US$ 150 milhões para impulsionar a produção de sua picape, Tacoma, na fábrica de Baja, no México. A empresa afirmou que a nova planta no país produziria cerca de 200 mil Corolla por ano para o mercado dos EUA, a partir de 2019.



Toyoda afirmou nesta quinta-feira, antes dos comentários de Trump, que sua empresa está alinhada com a próxima administração dos EUA. "Se você olhar no longo prazo, nós estamos orientados para a mesma direção", disse para repórteres. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão