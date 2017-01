Alto volume de currículos recebidos faz canal erótico encerrar busca por atores Agência Estado Link



O Sexy Hot iniciou nesta quarta-feira, 4, um processo seletivo para buscar homens e mulheres que queiram trabalhar como atores em filmes eróticos, mas precisou encerrar a campanha em menos de 24 horas.



O motivo? O alto volume de currículos recebidos durante o período. O canal não soube informar a quantidade de pessoas interessadas nas vagas, mas considera ter em mãos uma quantidade mais que suficiente para dar continuidade às demais etapas do processo.



Maior canal erótico nacional, o Sexy Hot pretende dedicar sua programação de 2017 a produções próprias. Para isso, abriu vagas para homens e mulheres que quisessem integrar seu casting. Como não havia a necessidade de experiência no ramo, a procura superou as expectativas.







