Apresentador Sikeira Jr. está internado após sofrer princípio de enfarte

O apresentador Sikeira Jr., do programa Plantão Alagoas da Tv Ponta Verde, afiliada do SBT, sofreu um princípio de enfarte na manhã desta quinta-feira, 05.



A informação foi confirmada ao E+ pela equipe de produção do canal. "Sikeira Jr. Sentiu-se mal, foi socorrido no Hospital do Coração, fez exames e neste momento passa bem", esclareceu o canal, em nota assinada por Márcio Leliis, diretor executivo da TV Ponta Verde.



Sikeira Jr. ficou conhecido na internet ao dar um 'aviso' para quem fuma maconha. "Você, você que fuma maconha. Você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Você mesmo. Não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que estou falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui para o Natal. Não vai ver Papai Noel", disse no programa.







