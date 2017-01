EUA colocam filho de Bin Laden em lista de terroristas Agência Estado Link



O Departamento de Estado dos EUA disse nesta quinta-feira que incluíram o nome de Hamza bin Laden, filho de Osama bin Laden, como terrorista. Essa ação coloca Hamza sob sanções financeiras e políticas.



Em agosto de 2015, Hamza foi anunciado oficialmente como membro da Al-Qaeda por Ayman al-Zawahiri, sucessor de Osama como líder do grupo, segundo o Departamento de Estado americano. Em uma mensagem de áudio anunciado sua filiação, Hamza pediu atos de terrorismo em cidades como Washington, Paris e Tel-Aviv. Em outra mensagem, Hamza ameaçou se vingar dos americanos e advertiu que os EUA seriam alvo do grupo.



Separadamente, o Departamento de Estado dos EUA também afirmou que impôs sanções a Ibrahim al-Banna, que alegou ser um membro da Al-Qaeda do Iêmen. Fonte: Dow Jones Newswires.







