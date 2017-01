Guararapes: Tarek cobra de equipe ação para contenção de gastos Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 15h56





Divulgação - 01/01/2017 Prefeito, em seu gabinete, ao assumir o governo: cortes de despesas e redistribuição de funcionários Prefeito, em seu gabinete, ao assumir o governo: cortes de despesas e redistribuição de funcionários







O prefeito de Guararapes, Tarek Dargham (PTB), exigiu de sua equipe precaução em relação aos gastos do município. A determinação foi dada durante reunião com seu secretariado, realizada no gabinete do Executivo, na última segunda-feira (2). A conversa dele com os titulares de pastas girou em torno de cortes de despesas e redistribuição de funcionários.“Na primeira semana, a parcela de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) veio menor que a do mesmo período de um ano atrás. Vamos ter uns meses de dificuldade, até amenizar essa crise pela qual passa o País”, relatou o petebista.Ainda na segunda-feira, em seu primeiro dia do quarto mandato à frente do Executivo, Tarek esteve com seu vice, Alex Peramo (PTB), às 7h, no setor de almoxarifado — local onde se concentra o maior número de servidores. O prefeito passou aos funcionários públicos da repartição as novas diretrizes de seu governo e apresentou a eles o novo encarregado geral do setor. Além disso, conversou com servidores sobre assuntos ligados à cidade.



