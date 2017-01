Famílias montam barracos em área pública para pressionar Prefeitura Da Redação Link



'Não queremos bagunça, apenas conversa que termine com atitudes que nos beneficiem', afirmam



Aproximadamente 600 famílias do movimento Associação Moradia Para Todos ocuparam área no bairro Olga Benário, em Castilho (a 125 km de Araçatuba), na terça-feira (3), para pressionar a prefeita Fátima Nascimento (DEM), que acabou de tomar posse, a doar terrenos para a construção da casa própria.



O representante do grupo Valdomiro Santos Nery, 50 anos, disse que os integrantes esperam pelos terrenos que sobraram no mandato do ex-prefeito Antônio Carlos (2008-2012). "Colocamos nossas famílias duas vezes no mandato do ex-prefeito Joni Buzachero (2012-2016), mas ele conseguiu nos retirar e mandou destruir os barracos, sem negociar", disse.



"Agora, com uma nova administração que em seu slogan diz que tem que gostar de gente, estamos novamente aqui reivindicando esta área. Queremos o apoio da prefeita, não queremos bagunça, apenas uma conversa que termine com atitudes que nos beneficiem", completou. Ele ressaltou que já conquistou o seu imóvel, e agora apoia os que ainda estão na luta.



Questionada, a Prefeitura informou apenas que já está tomando providencias cabíveis. (Colaborou Roni Willer)





