O rombo nas contas públicas descoberto por novos prefeitos Da Redação Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 15h33





Araçatuba no buraco: dívidas somam quase R$ 30 milhões



Pior que isso, em caixa, o poder público local tem R$ 3 milhões. Está lançado, portanto, o grande desafio da gestão tucana em seu primeiro ano: cobrir um rombo de R$ 26 milhões nas contas públicas. Só assim, ele poderá, nos próximos anos, colocar em prática o plano de governo apresentado durante a campanha eleitoral.



É nessa hora que se vê que nem tudo o que se promete nas eleições é possível cumprir a curto prazo. Num momento em que a queda na arrecadação é recorrente em todas as administrações públicas, a equipe de Dilador precisará desenvolver uma ação capaz de mudar esse cenário.



Num primeiro momento, o prefeito disse esperar que, com o montante a ser arrecadado com IPTU e IPVA, o município consiga chegar ao equilíbrio. A tarefa, no entanto, não é tão simples como se imagina. Não é pequena a parcela da população endividada e que sofre com o desemprego. A espantosa cifra referente a quanto a administração municipal deve já serve, de imediato, para quem está no poder promover uma mudança na forma de gestão.



Dilador já cortou secretarias municipais, demitiu cargos comissionados e extingui funções gratificadas, em seus primeiros atos. Feito isso, o caminho, agora, será governar com prioridades, algo que gestões anteriores demonstravam não levar em conta. Só para citar um exemplo, com o município em crise e alegando dificuldades para manter a qualidade de serviços públicos essenciais, em seu final de mandato, o ex-prefeito Cido Sério (PT) abriu licitações milionárias para compra de equipamentos de informática, controle de pombos e estudos de iluminação pública, concorrências que, sabiamente, foram embargadas no Judiciário.



Isso, claro, sem falar das polêmicas em contratos, como os da Avape, do estaleiro e até mesmo do transporte coletivo, que levaram Cido e membros de seu governo a responder por improbidade administrativa.



Chama atenção, no relatório apresentado pela Secretaria Municipal da Fazenda, valores altíssimos de dívidas em setores estratégicos, como saúde e educação. O município também tem acertos a fazer com o funcionalismo público. De acordo com Dilador, o FGTS de servidores celetistas não vem sendo recolhido desde outubro.



Fica claro, assim, que, se não houver o reequilíbrio nas contas, Dilador não conseguirá fazer uma gestão eficiente. Tão importante quanto priorizar é a necessidade de evitar o colapso de serviços básicos para a população e manter uma política de valorização e estímulo aos servidores, sem que, com isso, o município aumente suas despesas.

