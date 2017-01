Condutor de tuk tuk não consegue desviar de buracos na Afonso Celso Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 15h26





Comentários via Facebook: Atualização: 15h29 de 05/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 03/01/2017 Valas abertas na via do Jardim Amizade obriga motoristas a invadirem a contramão Valas abertas na via do Jardim Amizade obriga motoristas a invadirem a contramão



O condutor de tuk tuk Domingos Sávio Vieira, de 56 anos, sempre tem dificuldades para dirigir seu veículo pela rua Afonso Celso, no bairro Amizade, em Araçatuba. O problema são os buracos na via. “Eu saio de um buraco e caio em outro. Não adianta. Uma das três rodas vai entrar no buraco”, afirmou Vieira.



Ele contou que a situação da via está dessa forma desde setembro do ano passado. Para o condutor, é melhor se arriscar utilizando a faixa da contramão do que passar pelos buracos, o que coloca em risco a segurança dos motoristas que utilizam a rua.

O dono de uma oficina mecânica das proximidades, que não se identificou, contou que, para desviar dos buracos, alguns veículos passam próximos da sarjeta, também colocando em perigo pedestres que utilizam a calçada.



Os moradores da vizinhança chegaram a recolher pedras para tentar amenizar o problema, jogando-as dentro do buraco. Porém, poucas pedras permaneceram e a falha no asfalto continua.



OUTRO LADO

A Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) informou em nota, enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, que a operação tapa-buracos será retomada nesta semana e prioriza centro da cidade e avenidas de maior fluxo. O problema na rua Afonso Celso, de acordo com a nota enviada pela pasta, será encaminhado à secretaria e atendido após o programa prioritário nas vias do Centro.



