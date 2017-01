Detento de 'saidinha' é suspeito de assalto Lázaro Jr. Link



Um homem condenado por duplo homicídio, que cumpre pena no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Valparaíso e que estava de saída temporária de final de ano, é suspeito de ter participado do assalto a um estabelecimento comercial, em Araçatuba, na tarde de terça-feira (3), data limite para ele retornar ao presídio.



O crime foi praticado por dois homens em uma motocicleta e, segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, uma vítima o reconheceu como um dos autores. O roubo aconteceu por volta das 17h, na rua do Fico, esquina com a rua Louis Pasteur.



Um homem armado entrou no estabelecimento e rendeu o proprietário e uma funcionária. As vítimas foram obrigadas a entregar um notebook, três aparelhos de celular e R$ 395 em dinheiro. O ladrão deixou o prédio e fugiu na garupa da moto de um comparsa, que o aguardava do lado de fora.



RETORNO

Os PMs que atenderam a ocorrência apresentaram algumas fotos às vítimas. De acordo com o boletim de ocorrência, uma delas reconheceu o suspeito como sendo um dos ladrões. A equipe foi até a casa dele e a mãe dele informou que o suspeito estava de saída temporária e teria retornado ao presídio no período da tarde.



Ainda segundo a Polícia Militar, foi feito contato telefônico com o presídio de Valparaíso, onde o detento cumpre pena, e a informação passada foi de que ele teria retornado bem depois do horário limite, que era 17h.



INVESTIGAÇÃO

O delegado Paulo Natal, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), informou que as vítimas serão chamadas para serem ouvidas e tentar o reconhecimento formal para dar sequência à investigação.



Apesar da informação passada pela PM, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) afirma que o preso retornou para o CPP de Valparaíso dentro de horário determinado. "Após a denúncia, o CPP entrou em contato com a delegacia de Araçatuba e, caso seja pedido o mandado de prisão sobre o novo delito e comprovado que o preso foi o autor, a unidade comunicará ao iuiz da Vara de Execuções Criminais regional, para que seja sustado o benefício do semiaberto e o detento retorne ao regime fechado", informa a nota enviada pela assessoria de imprensa.



BENEFÍCIO

No final de ano, aproximadamente 2.300 sentenciados que cumprem pena em presídios na região de Araçatuba foram beneficiados com saída temporária. Um grupo teve o benefício entre os dias 22 e 28 de dezembro; o outro entre 28 de dezembro e 3 de janeiro, no qual inclui os que cumprem pena na penitenciária e no CPP de Valparaíso; e o terceiro grupo, que saiu na manhã de 29 de dezembro, deveria retornar no final da tarde de quarta-feira (4).



O suspeito de participação no assalto na terça-feira foi preso em abril de 2007, aos 18 anos, acusado de participar do assassinato dos cortadores de cana Paulo Souza Santos, 21, e Ivanduilson Sodré de Queiros, 24. Eles foram mortos em 5 de março daquele ano, com tiros de pistola, próximo da residência onde moravam, no bairro Primavera, em Araçatuba.



O suspeito foi condenado por duas vezes por homicídio qualificado, a 50 anos de prisão em regime inicial fechado. Entretanto, a defesa recorreu ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e a pena foi reduzida a 21 anos de prisão.





