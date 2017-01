Wilson Marini: Metrópoles globais decidem enfrentar a poluição do ar Wilson Marini Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 15h05





Comentários via Facebook: Atualização: 15h07 de 05/01/2017

Wilson Marini é editor-executivo da APJ (Associação Paulista de Jornais) Wilson Marini é editor-executivo da APJ (Associação Paulista de Jornais)



Veículos de transporte coletivo movidos a diesel serão removidos de Paris, Cidade do México, Madri e Atenas até 2025, como parte de um esforço sem precedentes na história da humanidade para melhorar a qualidade do ar. As metas foram assumidas pelos seus prefeitos em recente reunião de uma cúpula de grandes cidades denominada C40. A medida é apenas parte de um conjunto de ações pioneiras, que incluem incentivos ao uso de veículos alternativos e a instalação de infraestrutura para pedestres e ciclistas. Em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano estão ligadas à poluição do ar e 92% da população mundial vive em locais onde os níveis de poluição atmosférica excedem o patamar seguro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



Cartilha dos prefeitos

Os prefeitos que assumiram dia 1º receberam esta orientação da Confederação Nacional de Municípios (CNM):

1. Faça somente o que for de competência e de responsabilidade do Município.

2. Constitua um suporte técnico centrado na realidade, porém focado em um futuro promissor e desenvolvimentista para seu Município.

3. Valorize os servidores públicos municipais, pois são eles que executarão o seu projeto de governo.

4. Elabore instrumentos de planejamento fundamentados na sua realidade econômica, financeira, social, cultural e administrativa.

5. Elabore bons projetos com dados concisos e consistentes, capazes de motivar novas iniciativas.

6. Estruture suas redes locais, respeitando as necessidades de seus munícipes e as realidades de seu Município.

7. Ouça sua comunidade. Ela é sábia no que exige de seu gestor.

8. Não gaste mais que arrecada.

9. Preste contas.

10. Obedeça a lei!



Fim do carreirismo político?

Poderá ser proibida a reeleição de candidatos que já tenham exercido mandato de chefe do Poder Executivo por duas vezes, se for aprovada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nesse sentido que tramita no Senado Federal. A ideia é do senador Paulo Bauer (PSDB-SC) e atinge os cargos de prefeito, governador e presidente da República. Atualmente, não há impedimento para que um candidato já reeleito para a chefia do Poder Executivo exerça o cargo novamente, desde que observado o intervalo de uma legislatura.



Combate à corrupção

O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou o manual Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção com o objetivo orientar órgãos da administração pública a identificar e combater fraudes e corrupção. O conteúdo aborda os aspectos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Para o órgão, é preciso reconhecer a fraude e a corrupção como grandes obstáculos ao progresso social. Segundo o TCU, é necessário um salto de qualidade na governança e gestão pública por meio da redução dos níveis de fraude e corrupção a patamares de países desenvolvidos.



Vacina de vento em popa

O governador Alckmin assinou na terça-feira (3) contrato com o BNDES para a construção da fábrica da vacina contra dengue. O acordo prevê a liberação de R$ 97,2 milhões para o desenvolvimento da primeira vacina brasileira contra a doença pelo Instituto Butantan.



Parceiros no salão

Ainda este mês entrará em vigor a lei que regulamenta os contratos entre os salões de beleza e os profissionais que nele atuam. A partir do dia 26, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador podem atuar como pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais. A expectativa é de que diminuirá a informalidade no setor.



Pela Assembleia Legislativa

- Deputados estaduais aprovaram em dezembro um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do ICMS para produtos alimentícios para diabéticos.

- O governador Alckmin poderá sancionar projeto que concede passe livre à passagem de ambulâncias nos pedágios. Atualmente, elas são obrigadas a passar nas cabines para obter a isenção de cobrança, podendo enfrentar filas.

- Projeto de lei de Celso Nascimento (PSC) propõe a criação do Conselho Escolar Antidrogas em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo.

- A Assembleia aprovou projeto que proíbe o uso de pneus em estacionamentos ao ar livre, como parte das medidas de combate ao mosquito da dengue.

- Aprovado projeto de lei que torna obrigatória comunicação prévia ao cliente por ocasião de serviços em residência pelas empresas de telecomunicação. A finalidade é inibir a presença de criminosos que se disfarçam de funcionários dessas companhias.

- O fabricante que produzir têxteis a partir do uso de resíduos, retalhos de tecidos recicláveis ou materiais derivados da moagem ou trituração de resíduos plásticos recicláveis, inclusive garrafa PET, poderá promover crédito presumido da importância equivalente a 80% do valor do ICMS.



Investimentos no Estado

- A rede Dr. Freeze, franquia especializada em sorvetes à base de nitrogênio, planeja a abertura de 30 unidades em 2017, boa parte no Estado de São Paulo.

- A rede de lojas de departamento Havan, que já possui 16 unidades no Estado, vai abrir lojas em Jundiaí e Campinas este ano.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão