Médico condenado a 10 anos é preso em Araçatuba

O médico cirurgião cardiovascular Roberto Rivetti Suelotto, 63 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (5) na casa dele, no bairro São Joaquim, em Araçatuba. Condenado a dez anos de cadeia, ele teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da comarca de Barueri e não pode mais recorrer.



O crime cometido por ele, que seria estupro, segundo a reportagem apurou, aconteceu em 2003 e foi investigado pela delegacia de Santana do Parnaíba. O mandado de prisão foi cumprido por policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) de São Paulo, chefiados pelo delegado Mário Palumbo.



Suelotto foi encontrado na casa dele, no início da manhã, e levado para o plantão policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência de captura de procurado. A companheira do réu foi comunicada da prisão e compareceu à delegacia antes de ele ser encaminhado à cadeia de Penápolis.





