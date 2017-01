Italiana transforma van em casa sob rodas para viajar pelo mundo com cachorro Agência Estado Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 14h35





Comentários via Facebook:





Quando criança, Marina Piro queria ser uma fada da floresta, conhecer outros lugares e se aproximar mais da natureza. Aos 20, ela se reaproximou desse sonho, mas de um jeito diferente: resolveu adaptar uma van, transformando-a em uma espécie de casa sob rodas, e viajar por lugares desconhecidos em companhia do cachorro Odie, adotado de um canil após um momento de "amor à primeira vista".



Com a ideia, ela lançou o site Pamthevan, no qual compartilha suas experiências. "Uma garota, um cachorro, uma van. Viajando e explorando modos de vida alternativo e em sintonia com a natureza", descreve-se no Instagram.



Mesmo sem experiência anterior em marcenaria ou trabalhos automotivos, Marina tirou os bancos da parte de trás da van e, no lugar, construiu uma minicasa. Somente para cama, que também funciona como baú, foram necessários dois dias.



Mais tempo foi dedicado, ainda, para construir um balcão, no qual ela guarda utensílios culinários e o botijão que alimenta o fogareiro instalado sobre o móvel. Além disso, ela equipou o espaço com outros itens, como plantas e ventilador, para trazer mais conforto e alegria ao ambiente. Cada uma dessas etapas de preparação são detalhadas por Marina em seu site.



Segundo a viajante, o principal motivo de ter escolhido viajar sobre rodas foi poder levar Odie junto, sem se preocupar em conseguir passagens e quartos que aceitassem receber um cão de grande porte.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão