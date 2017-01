Miá Mello exibe gravidez em ensaio em preto e branco Agência Estado Link



A atriz e comediante Miá Mello mostrou os seis meses de gravidez em um ensaio em preto e branco feito pelo fotógrafo Jorge Bispo no fim de 2016. Na imagem, postada no Instagram, ela aparece com um biquíni, os pés descalços e os cabelos soltos.



Miá é casada com o diretor de televisão Lucas Mello e também é mãe de Nina, de 7 anos. A atriz é conhecida por protagonizar a série e os filmes Meu Passado me Condena, que protagoniza ao lado de Fábio Porchat.



Em dezembro, a atriz já havia compartilhado outra foto exibindo o barrigão, em que está na praia com Nina.







