Estoque de veículos cai para menor volume desde setembro de 2009, diz Anfavea

O estoque total de veículos nos pátios das concessionárias e das montadoras caiu de 206,3 mil unidades em novembro do ano passado para 176,2 mil no fim de dezembro, informou nesta quinta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). É o menor volume em estoques desde setembro de 2009.



Com a queda, o nível atual de unidades encalhadas é suficiente para 26 dias de vendas, considerando o ritmo de vendas em dezembro, o menor giro desde dezembro de 2012.



Em novembro, os estoques davam para 30 dias, considerando o ritmo de dezembro. O setor considera ideal um estoque equivalente a 30 dias de vendas.







