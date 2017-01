Turquia está perto de capturar homem que atirou em boate, diz autoridade Agência Estado Link



O vice-primeiro-ministro da Turquia, Veysi Kaynak, disse nesta quinta-feira que as autoridades estão próximas de capturar o atirador que matou 39 pessoas em uma boate de Istambul na noite de Ano Novo.



Kaynak disse ao canal de notícias A Haber em uma entrevista que "o círculo está se fechando" em relação ao atirador que desapareceu após o ataque.



O primeiro-ministro disse que as autoridades acreditam que ele ainda está dentro da Turquia, embora não tenham excluído completamente a possibilidade dele ter saído do país.



Kaynak disse que acredita-se que o homem deva da minoria uighur muçulmana da China. Fonte: Associated Press.







