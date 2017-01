Policiais de Santo André doam prêmio de bolão para ajudar na cirurgia de menina Agência Estado Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 11h35





Um grupo de policiais militares e civis de Santo André, cidade do ABC Paulista, acertaram um bolão da Mega Sena e arrecadaram R$ 3 mil. O valor, ao invés de ser dividido entre os participantes, teve outro destino: ajudar a menina Isabela Diringer, de Mogi das Cruzes (SP), que está numa campanha de arrecadação para fazer uma cirurgia no intestino na Inglaterra.



Na tarde da última quarta-feira, 4, o cabo da PM Ricardo dos Santos Sales foi até o hospital no qual a menina está internada, em São Paulo, para entregar o comprovante do depósito e gravou o momento.



"Vim aqui pra trazer pra família da Isa esse comprovante, demonstrando carinho, amor que a Polícia Militar tem para com os nossos. Quero agradecer também aos colaboradores. Aos mais de 200 policiais militares e os civis, que juntos, concordaram em dar esse presente pra ela", disse no vídeo, exibido pelo Diário TV, jornal da afiliada da TV Globo no ABC.



A menina e a mãe, a cabo Glaucia Marina Diringer, então agradecem a doação. "Muito obrigada e que Deus abençoe vocês", disse a mãe. Isabela, de 12 anos, tem gastroesquise - uma malformação que faz com que o intestino se desenvolva fora do corpo e seja mais curto, com apenas 17 centímetros. A doença impede que a menina se alimente normalmente.



O caso de Isabela foi contado numa reportagem do Fantástico, também da TV GLobo, no fim de dezembro de 2016. A reportagem mostrou policiais de Mogi das Cruzes fazendo uma campanha para ajudar a menina, por meio de vídeos e fotos em redes sociais. Glaucia contou ao programa que precisa arrecadar R$ 500 mil para realizar a viagem e a cirurgia, que vai dar a filha uma vida normal.



"Nessa técnica da Inglaterra, o médico abre o intestino e reconstrói a vascularização. O médico deu 92% de chance de eliminar a alimentação parenteral (via intravenosa) e o catéter. Teve uma menina de Aracaju que foi para lá e fez, conseguindo aumentar o intestino e hoje tem uma vida normal", contou a mãe da menina.







