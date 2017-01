Bovespa abre em alta, impulsionada por valorização da Petrobras Agência Estado Link



A Bovespa abriu em alta moderada com o impulso da maioria das blue chips. Às 10h34, o Ibovespa subia 0,49% aos 61.888,65 pontos. A apreciação do petróleo ganhou força na última meia hora, o que favorece as ações da Petrobrás.



Entre as maiores valorizações do Ibovespa nesse início de sessão, estão as ações da petroleira, que anunciou na quarta-feira, 4, a venda de 100% da Petrobras Chile Distribuición (PCD) para a Southern Cross Group por US$ 470 milhões. A operação foi feita em termos similares ao anunciado em julho do ano passado e, por isso, não surpreende o mercado, segundo comentário do Brasil Plural.



Os papéis da Vale também avançam nesta quinta-feira, 5, dia em que o minério de ferro voltou a subir. O minério com pureza de 62% cotado no porto de Tianjin, na China, subiu 1,2% no mercado à vista indo a US$ 78,3 a tonelada seca, de acordo com dados do The Steel Index. Já o insumo com teor de concentração de 62% de ferro e de 2% de alumínio avançou 1,2% para US$ 78,6 a tonelada seca.



Os contratos futuros de petróleo operam em alta na manhã desta quinta, beneficiados por expectativas com o início dos cortes acordados em outubro passado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros países não membros. Investidores aguardam também os dados de estoques do Departamento de Energia (DoE).







