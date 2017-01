Reajuste no Rio só ocorrerá quando todos os ônibus tiverem ar, diz secretário Agência Estado Link



O reajuste das passagens de ônibus no Rio de Janeiro só será feito quando toda a frota da cidade estiver com sistema de ar-condicionado instalado, disse o secretário municipal de Transportes, Fernando MacDowell, em entrevista na manhã desta quinta-feira, 5, ao Bom Dia Rio, da Rede Globo. De acordo com ele, as empresas precisam cumprir o contrato sem a necessidade de aumento na tarifa.



"Até hoje eles não cumpriram o contrato, mas estão pedindo aumento de tarifa. Esse aumento de tarifa eu não vou deixar, em hipótese nenhuma, enquanto eles não resolverem o problema do ar-condicionado. Não adianta você ficar aumentando a tarifa porque a demanda cai", disse MacDowell. O secretário também afirmou que a instalação de sistema de refrigeração nos ônibus da capital fluminense não é "luxo", mas uma necessidade.







