Produção industrial opera 21,4% abaixo do pico de junho de 2013, diz IBGE



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 10h50





Apesar da ligeira melhora registrada na passagem de outubro para novembro, a indústria brasileira ainda opera 21,4% abaixo do pico de produção registrado em junho de 2013. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"A indústria permanece operando em patamar semelhante a dezembro de 2008. O acréscimo na margem foi muito pequeno para se alterar o patamar que se tinha no mês anterior", justificou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.



A produção industrial teve ligeira alta de 0,2% em novembro ante outubro. Na comparação com novembro de 2015, a queda de 1,1% na produção foi o 33º resultado negativo consecutivo, embora tenha sido o menos intenso desde março de 2014, quando caiu 0,4%.



Houve melhora também no índice de difusão. Em novembro, 43,6% dos 805 produtos investigados tiveram aumento na produção, ante uma fatia de apenas 35,0% de produtos com avanço registrada em outubro.







