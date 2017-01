Bandidos passam sobre cabeça de vítima após assalto Lázaro Jr. Link



Um fisioterapeuta de 22 anos que foi assaltado na madrugada de quarta-feira (4), em Araçatuba, no bairro Nova Iorque, procurou a polícia no período da tarde. Ele informou que passou por atendimento médico e foi constatada suspeita de fratura na clavícula. De acordo com a vítima, os bandidos passaram com a moto sobre a cabeça dela propositalmente após o crime.



O assalto foi denunciado à polícia pela outra vítima, uma estudante também de 22 anos, moradora no bairro Palmeiras. Ela contou que eles saíram de um restaurante na avenida Brasília, pouco depois das 2h, e seguiam cada um em um carro, pela rua Catanduva, quando foram abordados por dois homens de moto.



Um dos assaltantes estava armado, mandou as vítimas saírem dos carros, deitarem no chão e não olharem para os lados. Os bandidos roubaram a bolsa da estudante com documentos pessoais, cartões de crédito, telefone celular e R$ 70 em dinheiro. Eles também roubaram as chaves dos dois veículos.



A jovem contou à polícia, que após roubar os objetos, os bandidos passaram com a moto sobre a cabeça do fisioterapeuta. Como foi levado a um hospital particular de Birigui após o crime para atendimento médico, ele procurou a polícia apenas no período da tarde.



Segundo o boletim de ocorrência, além da suspeita de fratura, a vítima apresentava hematomas no braço esquerdo e passaria por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).



Do fisioterapeuta foram roubados cartões de crédito, documentos pessoais, um Iphone 7, um óculos de sol e R$ 100 em dinheiro. As vítimas não souberam descrever os assaltantes.





