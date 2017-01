Dólar abre em alta com ajustes, mas passa a cair com aposta em fluxo positivo Agência Estado Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 10h10





Comentários via Facebook:





O dólar abriu com viés de alta frente o real em meio a um discreto fortalecimento paralelo em relação a outras divisas emergentes, mas passou a cair em seguida no mercado doméstico em meio à alta de commodities (petróleo e cobre), à queda de juros com a produção industrial e expectativas sobre novos fluxos financeiros para o País, relativos a pagamentos de compras corporativas por estrangeiros e captações corporativas externas.



Há influência marginal também sobre a moeda americana da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que apontou dúvidas dos dirigentes do Fed quanto aos rumos da economia dos EUA. O futuro governo Trump é tido como "uma incerteza considerável" pelo BC americano.



Às 9h33, o dólar à vista recuava 0,44%, a R$ 3,2027. O dólar futuro de fevereiro caía 0,39%, aos R$ 3,2290.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão