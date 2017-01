Aves e répteis apreendidos pela PMA vão para associação Da Redação Link



Roni Willer/Colaboração Jabutis foram apreendidos ao longo do ano passado e serão levados para associação Jabutis foram apreendidos ao longo do ano passado e serão levados para associação



A Polícia Militar Ambiental de Castilho realiza na manhã desta quinta-feira (5), uma operação especial para transportar animais silvestres apreendidos na região durante o ano passado.



São transportados 17 Jabutis, 13 aves das espécies pássaro preto, trinca-ferro, curió, sábia-pardo, papagaio-verdadeiro e o patativa-verdadeira, em extinção, de acordo com o decreto estadual, entre outras aves.



Esses animais serão levados para uma associação protetora credenciada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), na cidade de Assis, a 318 quilômetros de Castilho.



Segundo a PMA, as apreensões aconteceram em Castilho, Andradina e Mirandópolis. Na ocasião, por não ser possível destiná-los a um órgão credenciado, os animais ficaram como fiel depositário aos próprios infratores. O órgão informa que no período, outras 300 aves apreendidas foram reintroduzidas na natureza pelo pelotão da PMA de Castilho, que abrange 17 municípios.



O sargento Roberto Carlos relata que frequentemente são realizadas fiscalizações em criadouros de pássaros credenciados e clandestinos na região e alerta: "não compre animais silvestres sem procedência ou autorização do órgão competente, para não cometer crime ambiental, já que as aves devem ser mantidas em seu habitat natural e não presas em cativeiros". Colaborou Roni Willer.



Roni Willer/Colaboração Policial relaciona aves que serão transportadas para associação protetora em Assis Policial relaciona aves que serão transportadas para associação protetora em Assis



