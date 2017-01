Carro-bomba explode em mercado de Bagdá e mata ao menos nove pessoas Agência Estado Link



Um carro-bomba explodiu em um mercado de Bagdá, capital do Iraque, nesta quinta-feira, matando ao menos nove pessoas no que parecia ser o mais recente de uma série de ataques do grupo Estado Islâmico.



O carro estava estacionado perto de um mercado de frutas e vegetais ao ar livre, em um bairro xiita. Sete civis e dois policiais foram mortos, enquanto ao menos 15 outras pessoas ficaram feridas, disseram autoridades policiais e médicas sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar com repórteres



Nenhum grupo assumiu imediatamente o ataque, mas ele teve características dos ataques do Estado Islâmico, que realizou uma série de bombardeios na capital iraquiana na semana passada, matando quase 100 pessoas. Os extremistas sunitas frequentemente atacam as forças de segurança do Iraque

e civis em bairros xiitas. Fonte: Associated Press.







