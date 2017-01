Homem é preso por pichar chão e parede de rodoviária Lázaro Jr. Link



Guardas municipais de Araçatuba prenderam na manhã de quarta-feira (4), um motorista de 36 anos, morador em Penápolis, por pichar o chão e paredes da rodoviária da cidade. Indiciado por dano ao patrimônio público, ele não pagou a fiança e foi levado para a cadeia.



O flagrante aconteceu por volta das 8h30, depois que uma testemunha presenciou o ato de vandalismo e informou os guardas que fazem patrulhamento no local.



O motorista foi detido com uma lata de spray de tinta na cor dourada na mão, próximo a uma das plataformas. Foi constatado que ele havia pichado três plataformas com letras e um símbolo e também fez um rabisco e pichou um símbolo em uma das paredes do prédio.



Morador no bairro Cidade Jardim, o acusado foi levado ao plantão policial pelos próprios guardas e teve a prisão confirmada pelo delegado plantonista, que arbitrou fiança de R$ 1,5 mil. Como o dinheiro não foi pago, ele foi levado para a cadeia de Penápolis.



A pena para quem for flagrado pichando ou grafitando edificação ou monumento urbano é de três meses a um ano de detenção e multa.







