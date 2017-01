Argentina sofre com inundações e incêndios florestais simultâneos Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 23h10





O clima adverso gerou efeitos contrários na Argentina. Várias províncias sofrem inundações por causa das chuvas enquanto outras regiões são arrasadas por incêndios.



Diferentes localidades e rodovias das províncias de Santa Fé e Buenos Aires estão inundadas, fazendo com que dezenas de moradores deixem suas casas. O governo do presidente Mauricio Macri enviou medicamentos, materiais de limpeza, colchões e água mineral para os que foram prejudicados pelas chuvas nos últimos dias.



Algumas das regiões mais prejudicadas são as de Pergamino, Salto, San Nicolás, Rafaela, Ramona, Álvarez, María Teresa, Villa Amelia e Arroyo Seco, segundo as autoridades.



Enquanto isso, na província de La Pampa, pelo menos 400 mil hectares foram arrasados por incêndios ocasionados por raios que caíram durante tormentas elétricas. O governo enviou ontem uma equipe de brigadistas para combater o incêndio florestal que se intensificou nos últimos dias. Fonte: Associated Press.







