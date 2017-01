Palmeiras e Felipe Melo dão pistas de acerto, mas anúncio oficial será na quinta Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 22h25





Comentários via Facebook:





O suspense, finalmente, está no perto de acabar. O Palmeiras e o volante Felipe Melo fecharam acordo e o jogador deverá ser anunciado oficialmente nesta quinta-feira como novo jogador do alviverde. Na noite desta quarta-feira, nas redes sociais, o atleta e o clube deram pistas de que o compromisso entre as partes está fechado e de que o contrato está muito próximo de ser assinado.



A contratação de Felipe Melo revela que o clube buscou jogadores experientes visando seu principal objetivo: vencer a Libertadores da América. Foi por esse motivo que a diretoria foi atrás do volante da Inter de Milão.



Aos 33 anos, Felipe Melo terá um papel importante dentro de campo, o de liderança, na visão da diretoria e da comissão técnica. A ideia é ter um elenco "cascudo" para disputar a Libertadores. A contratação dos meias Michel Bastos, 33 anos, e Alejando Guerra, 31 anos, também se encaixam nesse novo perfil.



Também pesou no acerto de Felipe Melo o aspecto financeiro, uma vez que não foi necessário investir pesado no jogador. A Inter de Milão, com quem ele tinha só mais seis meses de contrato, liberou seu atleta para fechar com o Palmeiras.



Felipe Melo está em São Paulo para assinar contrato com seu novo clube. Nesta quarta-feira, ele foi à Academia de Futebol para acertar os últimos detalhes na transferência. No final na noite, o Palmeiras postou em seu perfil nas redes sociais um emoji com um contrato sendo assinado. O jogador entrou na onda e postou um emoji de um porquinho.



Além de Felipe Melo, Michel Bastos e Guerra, o Palmeiras contratou o atacante Keno (Santa Cruz) e os meias Raphael Veiga (Coritiba) e Hyoran (Chapecoense). O elenco para a temporada 2017 está praticamente fechado. A única baixa foi a do atacante Gabriel Jesus.



Nesta quinta-feira o clube vai apresentar Eduardo Baptista, o novo técnico, que decidiu tirar um ano sabático após a conquista do Brasileirão.



Eduardo Baptista é uma aposta da diretoria. Ele colecionou bons trabalhos na Ponte Preta e no Sport, mas foi mal no Fluminense. No Palmeiras, ele tem a missão de conquistar ao menos um título em 2017.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão