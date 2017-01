Maduro nomeia novo ministro do Petróleo na Venezuela Agência Estado Link



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou várias mudanças em sua equipe de governo nesta quarta-feira. Entre as alterações, Maduro nomeou Nelson Martínez, atual presidente da Citgo, como novo ministro de Petróleo. Martínez substituirá Eulogio Del Pino, que somente se concentrará no comando da estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).



Maduro também anunciou a decisão de fundir vários ministérios da áreas econômica "em um só e poderoso ministério da Economia e das Finanças", sem especificar que instituições específicas serão incorporadas. No comando da nova pasta estará um deputado governista, o economista Ramón Lobo Moreno, especialista em questões financeiras e tributárias.



Além disso, o presidente nomeou um novo ministro da Educação e vice-presidente para o programa estatal das missões, Elías Jaua. Desde a chegada ao poder do ex-presidente Hugo Chávez em 1999, Jaua ocupou uma série de altos cargos, entre eles o de vice-presidente executivo e o de ministro das Relações Exteriores.



Entre as outras designações se destaca a nomeação como ministro da Cultura de Adán Chávez, atual governador do Estado de Barinas e irmão do falecido presidente Chávez. Além disso, foram ratificados no posto 17 ministros, entre eles o da Defesa, general Vladimir Padrino López, e a ministra das Relações Exteriores, Delcy Rodríguez. Fonte: Associated Press.







