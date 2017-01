Maior campeão da Copinha, Corinthians inicia busca por 10º título com goleada Agência Estado Link



Sob os olhares atentos do técnico do time principal Fábio Carille, a equipe sub-20 do Corinthians fez uma estreia perfeita na 48.ª edição da Copa São Paulo. Com um futebol solidário e eficiente nas finalizações, goleou o fraco Pinheiro-MA por 6 a 0, no início da noite desta quarta-feira, no estádio Joaquinzão, na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba.



Por enquanto, esta é a maior goleada da competição ao lado da obtida pelo São Paulo, que na noite de terça-feira fez 6 a 0 sobre o também frágil Genus-RO. Maior campeão da história da Copinha, com nove títulos, o time corintiano busca um histórico decacampeonato para o clube.



Com isso, o time corintiano lidera o Grupo 17 da Copinha, com três pontos e melhor saldo de gols do que o Taubaté, que na preliminar venceu o Operário-MS por 1 a 0. Na sexta-feira, às 21 horas, o Corinthians vai enfrentar o time do Mato Grosso do Sul e já pode antecipar sua vaga na segunda fase.



"Esta goleada dá confiança aos garotos, que levaram o jogo a sério. Pudemos aproveitar esta partida para executarmos bem as jogadas e agora é seguir adiante na competição", avaliou o técnico Osmar Loss, que pela quarta vez dirige o Corinthians na competição. Ele conseguiu dois vice-campeonatos (em 2014 perdeu para o Santos e em 2016 para o Flamengo na final) e foi campeão em 2015 em cima do Botafogo-SP na decisão.



Desde o minuto inicial, os meninos da equipe paulista demonstraram muita intensidade. Tanto que os gols saíram de forma natural e rápida, evitando qualquer friozinho na barriga pela estreia. O primeiro tempo terminou 5 a 0 com gols de Guilherme Romão aos três, Carlinhos aos 11, Pedrinho aos 19 e depois Matuan aos 22 e aos 42 minutos.



O segundo tempo começou num ritmo mais lento. Carlinhos fez o sexto gol aos 16 minutos ao cobrar pênalti com categoria, deslocando o goleiro. Depois o Corinthians valorizou a posse de bola, inclusive fazendo cinco substituições para poupar seus titulares.



OUTROS JOGOS - No estádio Baetão, também no início da noite desta quarta, o São Bernardo fez o dever de casa ao ganhar do Fast Club-AM por 5 a 0, assumindo a ponta do Grupo 21, com os mesmos três pontos do Bahia que fez 3 a 1 no Trindade-GO.



Em Mogi das Cruzes, pelo Grupo 22, o Bragantino superou o time da casa por 3 a 1, ficando na ponta com o Cruzeiro, que antes fez 2 a 0 sobre o River-PI. Pelo Grupo 27, o Grêmio Osasco também atropelou o Interporto-TO, por 5 a 0.



Confira os jogos do final do início da noite desta quarta-feira:



Corinthians 6 x 0 Pinheiro-MA

São Bernardo 5 x 0 Fast Clube-AM

União Mogi-SP 1 x 3 Bragantino

Grêmio Osasco 5 x 0 Interporto-TO







