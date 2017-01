Buracos na Prestes Maia estão abertos há dois meses Ronaldo Ruiz Galdino Link



Alexandre Souza/Folha da Região - 03/01/2017 Morador do local contou que o problema existe na via há pelo menos dois meses, sem solução Morador do local contou que o problema existe na via há pelo menos dois meses, sem solução



Dois buracos têm causado transtorno para moradores, comerciantes e motoristas que utilizam a avenida Prestes Maia, entre as ruas Barão do Triunfo e Vereador Aldo Campos, no bairro Jardim Planalto, em Araçatuba.



O comerciante Carlos Henrique de Oliveira, de 28 anos, contou que o problema existe na via há pelo menos dois meses. Os buracos já lhe causaram prejuízo patrimonial. Segundo Oliveira, um caminhão danificou o retrovisor de seu carro ao tentar se desviar dos buracos.



Oliveira, que possui um estabelecimento comercial quase na frente do problema, relatou ainda que anteontem o pneu de um carro estourou quando um motorista tentou passar pelo local.

Sua esposa, Jéssica Posso de Oliveira, disse que à noite o perigo para os condutores fica maior, pois a iluminação no local é fraca.



De acordo com ela, quando chove, o buraco fica oculto pela água, o que coloca em risco a segurança dos motociclistas, que podem sofrer uma queda. “Fica uma direção perigosa, quando duas pessoas desviam do buraco ao mesmo tempo”, comentou a comerciante.



OUTRO LADO

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Constantino Alexandre, disse que será iniciada operação tapa-buracos nesta semana, que vai contemplar o centro da cidade e avenidas de maior fluxo, sendo que a Prestes Maia está entre as prioridades. A aquisição de massa asfáltica já foi empenhada e a secretaria está reunindo pessoal e equipamento para a operação.





