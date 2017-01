Aposentado denuncia falta de insulina na farmácia municipal Monique Bueno Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 20h54





Comentários via Facebook:

Yago Monteiro/Folha da Região - 02/01/2016 Falta da insulina e vários medicamentos na rede municipal de saúde é um dos gargalos da Prefeitura Falta da insulina e vários medicamentos na rede municipal de saúde é um dos gargalos da Prefeitura







A falta da insulina e diversos medicamentos na rede municipal de saúde é um dos gargalos que a nova administração precisa resolver, já que tem sido recorrente a reclamação de pacientes da cidade, nos últimos meses. "Sempre retirei a glargina (insulina) na Farmácia da "caixa d'água", nunca tive problemas. Dependo dela para não descompensar o diabetes. Ainda tenho pouco em casa, mas vai acabar", reclamou o aposentado, ao citar que o montante da glargina para tratamento mensal, de seis refis, custa aproximadamente R$ 1,8 mil em farmácias privadas. "Será que é só para mim que está em falta?".



A indignação com a falta de respostas por parte do município levou o aposentado a procurar o Ministério Público e também a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, recentemente. "Estou aguardando me acionarem. Não acho justo isso. Dinheiro para a compra de medicamentos tem", apontou.



REUNIÃO

Questionada, a Prefeitura informou apenas que “será feita reunião com os responsáveis pelo setor para levantamento do problema e motivo.”





Há três meses, o servidor público de Araçatuba, Décio Esgalha Júnior, de 49 anos, não recebe a insulina glargina para tratamento do diabetes tipo 2, que é entregue pela Farmácia Municipal. Aposentado por invalidez devido a problemas de saúde, dentre eles, o diabetes, ele conta que funcionários da farmácia não dão previsão de quando o medicamento estará disponível para retirada.A falta da insulina e diversos medicamentos na rede municipal de saúde é um dos gargalos que a nova administração precisa resolver, já que tem sido recorrente a reclamação de pacientes da cidade, nos últimos meses. "Sempre retirei a glargina (insulina) na Farmácia da "caixa d'água", nunca tive problemas. Dependo dela para não descompensar o diabetes. Ainda tenho pouco em casa, mas vai acabar", reclamou o aposentado, ao citar que o montante da glargina para tratamento mensal, de seis refis, custa aproximadamente R$ 1,8 mil em farmácias privadas. "Será que é só para mim que está em falta?".A indignação com a falta de respostas por parte do município levou o aposentado a procurar o Ministério Público e também a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, recentemente. "Estou aguardando me acionarem. Não acho justo isso. Dinheiro para a compra de medicamentos tem", apontou.Questionada, a Prefeitura informou apenas que “será feita reunião com os responsáveis pelo setor para levantamento do problema e motivo.”



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão