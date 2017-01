UPAs podem funcionar só com apenas dois médicos Monique Bueno Link



Em Araçatuba, há projetos de duas UPAs. A unidade localizada no bairro Umuarama foi inaugurada na sexta-feira passada, último dia útil de trabalho do ex-prefeito Cido Sério (PT). No entanto, ainda não está funcionando por falta de plano de trabalho, o que inclui a contratação de profissionais de saúde. A outra unidade, no bairro Morada dos Nobres, está com as obras paradas. Segundo informações extraoficiais, a empresa responsável paralisou o serviço por falta de repasse financeiro do município.



Construídas com o intuito de desafogar o Pronto-Socorro Municipal, do bairro Santana, e o Pronto Atendimento São João, essas duas unidades, se estivessem funcionando, poderiam atender até 400 pacientes por dia.



CUSTEIO

Segundo o ministro da Saúde, os municípios serão responsáveis por contratar o número de médicos que considerarem ideal para cada UPA, podendo ser, no mínimo, um plantonista a cada 12 horas, até nove médicos (cinco de dia e quatro no período noturno). Caso a Prefeitura de Araçatuba opte pelo número mínimo de médicos, receberá R$ 50 mil mensais do governo federal.





