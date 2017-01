Corinthians sonda volante do Palmeiras que ficou sem contrato no fim de 2016 Agência Estado Link



O Corinthians buscou informações sobre o volante Gabriel, do Palmeiras. Como a permanência do jogador no time campeão brasileiro não está assegurada, o clube do Parque São Jorge se mostrou interessado em uma possível negociação.



O futuro do jogador está incerto porque o clube que detém os direitos econômicos do atleta, o Monte Azul-SP, pediu alto para negociá-lo. O Palmeiras toparia pagar até R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador.



Os valores agora são maiores e o time alviverde não está disposto a gastar muito com um jogador que terminou o ano na reserva após sofrer séria lesão no joelho esquerdo.



O Corinthians procura um primeiro volante, mas por outro lado não tem dinheiro para investir pesado. O clube buscou o volante Ritchely, do Sport, mas a equipe pernambucana dificultou um acordo e a negociação travou.



Até agora, o clube contratou apenas jogadores para o setor ofensivo: casos de Jô, de volta ao clube que o formou depois de ter sido contratado no final do ano, e de Kazim, que já fez exames médicos e deve assinar contrato nesta semana.







