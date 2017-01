Homem apanha de banhistas após roubar bolsa na Praia de Ipanema Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 18h40





Comentários via Facebook:





m rapaz foi detido por banhistas e agredido após roubar a bolsa de uma banhista que estava na praia de Ipanema, na zona sul do Rio, na tarde desta quarta-feira, 4.



A mulher tomava sol na areia, entre os postos 8 e 9, quando foi alvo do assalto, por volta das 14h30. Dois banhistas que testemunharam o roubo saíram correndo atrás do suspeito e conseguiram detê-lo. Recuperaram a bolsa e atingiram o rapaz com socos e chutes. Os banhistas chegaram a procurar policiais nas imediações, mas não localizaram nenhum e então libertaram o rapaz, que foi embora sem reagir. Não há informações sobre sua identidade.



O caso não chegou a ser registrado na Polícia Civil, mas foi flagrado pela imprensa e divulgado nas redes sociais por testemunhas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão