Convocação de aprovados em concurso público é suspensa Ronaldo Ruiz Galdino



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 17h27





Comentários via Facebook: Atualização: 17h30 de 04/01/2017

Dilador e a vice Edna Flor: 'Não sei qual foi o interesse. Foi irresponsabilidade administrativa'







"Não sei qual foi o interesse disso. Foi irresponsabilidade administrativa", afirmou o chefe do Executivo, ao se referir às admissões feitas pelo governo anterior. Dilador contou que, ao saberem que as admissões seriam suspensas, pessoas que iriam trabalhar na Prefeitura ficaram desesperadas, pois muitas delas já tinham deixado seus empregos. Mesmo assim, ele manteve seu posicionamento: "O gestor público tem que pensar nos seus atos".



NOVO SITE

Dilador disse que chamou a imprensa para falar sobre a situação financeira da Prefeitura por uma questão de transparência, até que o novo site da administração municipal fique pronto. "O (atual) site não funciona. Não adianta fazer coisa meia-boca e deixar a população sem informação”, declarou o tucano.



No entanto, o prefeito disse que aquela era a única e última vez que ia tocar no assunto. "Vamos buscar resolver o problema, equalizar o orçamento e tocar para frente. A sociedade não quer esse 'mimimi' todo dia", assinalou o chefe do Executivo.

