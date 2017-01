Contrato para tapa-buracos 'reaparece' após 'sumiço' Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 17h17





O secretário Constantino Alexandre disse que já está com as equipes preparadas para o trabalho







O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), procurou, em entrevista na terça-feira (3), tranquilizar sobre um dos problemas que mais incomoda a população: a situação das ruas e avenidas. O tucano disse que já existe uma licitação feita para a compra de emulsão asfáltica para iniciar operação tapa-buraco. "Acredito que até quinta ou sexta-feira essa situação já estará resolvida", afirmou.Até segunda-feira (2), havia o receio de que os serviços de tapa-buraco poderiam demorar a começar na nova gestão por causa da falta de massa asfáltica. Questionado a respeito desse possível impasse, o chefe de gabinete e secretário de Administração, Deocleciano Borella Júnior, disse que o contrato para a aquisição do material havia "sumido", mas, após procura, o documento foi encontrado por sua equipe.O secretário de Obras, Constantino Alexandre, disse que já está com as equipes preparadas para o trabalho. Em relação à quantidade de frentes de trabalho, o titular da pasta falou que isso vai depender do número de pessoas disponíveis e que só trabalharão na operação funcionários com experiência.



