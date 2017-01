Artista brasileiro pode estar envolvido na quarta temporada de 'Black Mirror' Agência Estado Link



O artista brasileiro Bily Mariano da Luz, conhecido como Butcher Billy, postou no Facebook a foto de um "acordo de confidencialidade" da série Black Mirror. Ao que tudo indica, ele terá um papel na equipe da série. Ninguém sabe, porém, de que forma Billy está envolvido na produção.



Ele ficou conhecido ao fazer ilustrações em estilo de histórias em quadrinhos inspiradas nos episódios de Black Mirror. O criador da série, Charlie Brooker, retuitou as imagens em seu perfil do Twitter.







