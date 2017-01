Dois últimos meses de 2016 salvam mercado de usados, diz Fenabrave Agência Estado Link



Os dois últimos meses de 2016 salvaram o mercado de veículos usados de mais um ano de queda nas vendas. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o ano terminou com 10,381 milhões de usados vendidos, crescimento de 0,21% em relação ao volume de 2015, graças a altas expressivas nos meses de novembro e dezembro, que fizeram com o que o resultado acumulado do ano virasse do sinal negativo para o positivo na reta final.



De janeiro a outubro, as vendas de usados acumulavam retração de 1,94% em relação a igual período do ano anterior. Em novembro e dezembro, no entanto, as vendas cresceram 10,64% e 10,46%, respectivamente, na comparação com iguais meses de 2015. No ano anterior, a contração do mercado havia sido de 0,75%.







