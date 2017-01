Fiscalização de película em vidro rende multa a 12 motoristas Amanda Lino Link



A Polícia Militar Rodoviária iniciou na semana passada a aferição da transparência dos vidros dos automóveis que transitam nas rodovias da região de Araçatuba. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, 12 motoristas foram flagrados dirigindo automóveis, cujos vidros apresentavam películas - também chamadas pelo nome da fabricante mais conhecida, a Insulfilm - e transmissão de luz inferior à porcentagem estabelecida pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).Todos os condutores foram multados em R$ 195,23, receberam cinco pontos na carteira de habilitação e tiveram que regularizar seus veículos. A fiscalização visa garantir a visibilidade do condutor, principalmente à noite e sob chuva, evitando acidentes.De acordo com a corporação, os automóveis autuados apresentavam vidros e conjunto de películas nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do condutor, como as do para-brisa e laterais dianteiras, com transmissão de luz inferior a 70%, o que é proibido.



