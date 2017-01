Michael Keaton revela por que largou os filmes de 'Batman' Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 16h25





Comentários via Facebook:





Michael Keaton revelou a razão por trás da sua saída da franquia do Batman após dois filmes. Keaton fez o super-herói em Batman (1989) e Batman: O Retorno (1992), ambos dirigidos por Tim Burton. Joel Schumacher foi contratado para dirigir Batman Eternamente (1995), e Keaton decidiu passar o papel para frente.



O ator disse numa entrevista ao The Hollywood Reporter que o roteiro para filme "nunca foi bom". Ele disse que não entendeu por que Schumacher "queria fazer aquilo" com o filme, que tinha um tom mais leve do que os dois antecessores.



Val Kilmer assumiu o papel do homem morcego.



Keaton está em cartaz nos EUA com o filme The Founder (Fome de Poder), uma biopic sobre um dos criadores do McDonald's, Ray Kroc.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão