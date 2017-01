Filme francês 'Django' vai abrir o Festival de Cinema de Berlim Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 16h25





Comentários via Facebook:





O Festival Internacional de Cinema de Berlim escolheu Django, um filme francês sobre o guitarrista de jazz Django Reinhardt, dirigido por Etienne Comar, para abrir a próxima edição do festival, em fevereiro.



Os organizadores disseram nesta quarta-feira, 4, que a estreia mundial de Django vai abrir o evento no dia 9 de fevereiro. É o primeiro filme dirigido por Comar, que fez seu nome como roteirista e produtor de filmes como Homens e Deuses e Meu Rei.



O novo filme tem foco na fuga de Reinhardt da Paris ocupada pelos nazistas em 1943.



O diretor do Festival Dieter Kosslick disse que o "perigo constante e as atrocidades cometidas contra sua família não o impediram de seguir tocando".



O prêmio principal do festival, o Urso de Ouro, será entregue no dia 18 de fevereiro, por um júri comandado pelo diretor holandês Paul Verhoeven.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão