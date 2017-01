Reforços, Orejuela e Sornoza vestem a camisa do Fluminense pela primeira vez Agência Estado Link



O elenco do Fluminense retornou das férias nesta quarta-feira e o clube aproveitou para apresentar os dois reforços equatorianos para a temporada 2017. No CT do clube tricolor, Jefferson Orejuela e Junior Sornoza vestiram pela primeira vez a camisa do time e afirmaram que não veem a hora de mostrar serviço.



"Primeiramente, me sinto alegre por estar aqui. A torcida nos recebeu muito bem, estou muito orgulhoso de estar aqui, e com muita vontade de trabalhar e vencer coisas muito importantes. Quero vencer campeonatos e marcar nosso nome. Estamos numa equipe gigante do Brasil, então queremos dar nosso melhor, trabalhar forte, reforçar o clube", afirmou Sornoza.



Orejuela endossou o discurso do compatriota. "Pessoalmente, eu sempre quis jogar no futebol brasileiro e estou feliz de ter alcançado o objetivo. Estou muito feliz de vestir a camisa do Fluminense, muito motivado. Sabemos que a equipe está comprometida em conseguir grandes títulos tanto nacionais como internacionais e esperamos dar nosso melhor aqui", comentou.



Se os atletas demonstraram ansiedade por estrear pelo Fluminense, o novo presidente do clube, Pedro Abad, não escondeu a alegria por conta dos reforços. Ele acredita que os dois jogadores vão corresponder às expectativas.



"Estamos muito felizes apresentando nossos dois primeiros reforços para 2017. São jogadores jovens, com rapidez, intensidade e vontade dentro de campo. O Fluminense quer jogadores de destaque no cenário internacional. Orejuela é titular da seleção do Equador, e o Sornoza foi o melhor jogador da Libertadores. A gente tem uma expectativa muito grande", disse Abad.



Orejuela e Sornoza se destacaram no ano passado, na campanha que rendeu ao equatoriano Independiente del Valle o vice-campeonato da Copa Libertadores.







