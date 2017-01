Rogério Ceni apresenta auxiliares e tem primeira reunião com elenco do São Paulo Agência Estado Link



Rogério Ceni começou sua carreira como treinador oficialmente nesta quarta-feira. O ex-goleiro do São Paulo apresentou seus auxiliares diretos e fez uma reunião com os jogadores no CT da Barra Funda. Até o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, esteve presente na reapresentação do elenco para a temporada 2017.



Ceni alçou o inglês Michel Bale e o francês Charles Hembert como seus auxiliares diretos e reconduziu Haroldo Lamounier como preparador de goleiros do time. Além disso, o preparador físico Pedro Campos deixa a equipe sub-20 para auxiliar Zé Mario Campeiz. Essas foram as principais mudanças na comissão técnica.



Oito caras novas estavam no CT no primeiro dia de trabalho de Ceni: Sidão, Neilton e Wellington Nem, que foram contratados, além dos de cinco atletas das categorias de base que foram promovidos ao time profissional: Foguete, Junior Tavares, Araruna, Shaylon e o goleiro Thiago.



O meia Cícero, de volta ao clube que defendeu entre 2011 e 2012 após deixar o Fluminense no final do ano passado, se juntará ao elenco tricolor em solo norte-americano. Nesta sexta-feira, o time viaja aos Estados Unidos para começar a pré-temporada e disputar a Florida Cup, torneio amistoso no qual estreará direto na semifinal, no próximo dia 19, contra o vencedor da partida entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia, que será no dia 15.







