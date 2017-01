Ex-integrante do Kid Abelha toca sax em avião Agência Estado Link



2017 já elegeu sua cena mais inusitada. Pelo menos até este dia 4 de janeiro. O ex-integrante da banda Kid Abelha George Israel resolveu fazer um show particular dentro do avião para ninguém mais ninguém menos do que Sérgio Malandro. O vídeo foi registrado pelo próprio Malandro e postado em sua conta oficial no Facebook. "Aí você tá no avião e pá! Entra o George Israel do Kid Abelha tocando sax pra galera", disse ele.



No vídeo, o músico aparece descontraído, desfilando no corredor da aeronave para a alegria dos passageiros, que acompanham animados a performance com palmas e gritos. Muitos deles aproveitaram o momento para registrar a cena com o telefone celular. Tudo em ritmo de festa.







