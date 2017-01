Dilador e vereadores de oposição: a necessidade do diálogo Da Redação Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 15h59





Comentários via Facebook: Atualização: 16h00 de 04/01/2017









Leia também:

Ao contrário de Cido, Dilador recebe vereadores da oposição



Divergências à parte, fato é que Dilador demonstra ter aprendido que o diálogo é necessário na política. Eleito prefeito no ano passado após duas tentativas frustradas de chegar à prefeitura da maior cidade da região, ele teve, ao seu lado, na campanha, 14 partidos políticos, mais do que o dobro totalizado nos pleitos de 2008 e de 2012.



Do período de transição de governo aos primeiros momentos de sua gestão, o tucano tem procurado, entre outros compromissos, estreitar seus laços com a Câmara. E o resultado da eleição para a mesa diretora do parlamento, ocorrida no domingo passado, mostrou que ele teve sucesso. A chapa do presidente eleito, Rivael Papinha (PSB), é inteiramente formada por vereadores que apoiaram Dilador na eleição passada.



Entretanto, a maioria dos 15 parlamentares da nova legislatura esteve, na disputa eleitoral de 2016, ao lado do empresário Luís Fernando de Arruda Ramos (PTB), candidato derrotado pelo atual governante. Ou seja, a “política da boa vizinhança” feita por Dilador pode também ser interpretada como uma estratégia que tem por objetivo obter a maioria no Legislativo. Ele sabe que esse é um caminho para conseguir a aprovação de projetos e evitar desgastes políticos ao longo do mandato.



Dilador poderá ter um bom relacionamento com os vereadores, dialogando com eles, ao máximo, medidas a serem tomadas em benefício da cidade. O que não pode acontecer é a viciada interferência fisiológica de legisladores acostumados a oferecer apoio em troca de cargos comissionados ou outras benesses. O momento, aliás, é inoportuno para isso.



A exemplo do que tem se visto nos primeiros dias de governo dos prefeitos eleitos em outubro por todo o país, Dilador tem prometido austeridade com o dinheiro público.



Depois de reduzir o número de secretarias municipais, extinguiu 256 funções gratificadas e demitiu ocupantes de 91 cargos comissionados herdados de Cido Sério, sem, com isso, prometer reposição. Sendo assim, uma eventual mudança de planos em relação a essas medidas poderá ser entendida como uma vulnerabilidade do novo gestor a pressões políticas. Se isso acontecer, o prefeito e seu governo cairão em descrédito perante a população.



A prometida política do “mais com menos” requer, além do diálogo, pulso firme contra interesses particulares que, lamentavelmente, têm contaminado a gestão pública em todos os níveis nos últimos anos.

A foto do prefeito Dilador Borges (PSDB) em seu gabinete com vereadores de seu grupo político e os que integravam a base de seu antecessor, Cido Sério (PT), feita na segunda-feira (2), foi interpretada por aliados do novo governo como um gesto de promoção da união política. Partidários mais enfáticos do tucano disseram que a manifestação mostrou a diferença do novo chefe do Executivo em relação ao petista, que, normalmente, convidava parlamentares de sua base para reuniões e solenidades.Divergências à parte, fato é que Dilador demonstra ter aprendido que o diálogo é necessário na política. Eleito prefeito no ano passado após duas tentativas frustradas de chegar à prefeitura da maior cidade da região, ele teve, ao seu lado, na campanha, 14 partidos políticos, mais do que o dobro totalizado nos pleitos de 2008 e de 2012.Do período de transição de governo aos primeiros momentos de sua gestão, o tucano tem procurado, entre outros compromissos, estreitar seus laços com a Câmara. E o resultado da eleição para a mesa diretora do parlamento, ocorrida no domingo passado, mostrou que ele teve sucesso. A chapa do presidente eleito, Rivael Papinha (PSB), é inteiramente formada por vereadores que apoiaram Dilador na eleição passada.Entretanto, a maioria dos 15 parlamentares da nova legislatura esteve, na disputa eleitoral de 2016, ao lado do empresário Luís Fernando de Arruda Ramos (PTB), candidato derrotado pelo atual governante. Ou seja, a “política da boa vizinhança” feita por Dilador pode também ser interpretada como uma estratégia que tem por objetivo obter a maioria no Legislativo. Ele sabe que esse é um caminho para conseguir a aprovação de projetos e evitar desgastes políticos ao longo do mandato.Dilador poderá ter um bom relacionamento com os vereadores, dialogando com eles, ao máximo, medidas a serem tomadas em benefício da cidade. O que não pode acontecer é a viciada interferência fisiológica de legisladores acostumados a oferecer apoio em troca de cargos comissionados ou outras benesses. O momento, aliás, é inoportuno para isso.A exemplo do que tem se visto nos primeiros dias de governo dos prefeitos eleitos em outubro por todo o país, Dilador tem prometido austeridade com o dinheiro público.Depois de reduzir o número de secretarias municipais, extinguiu 256 funções gratificadas e demitiu ocupantes de 91 cargos comissionados herdados de Cido Sério, sem, com isso, prometer reposição. Sendo assim, uma eventual mudança de planos em relação a essas medidas poderá ser entendida como uma vulnerabilidade do novo gestor a pressões políticas. Se isso acontecer, o prefeito e seu governo cairão em descrédito perante a população.A prometida política do “mais com menos” requer, além do diálogo, pulso firme contra interesses particulares que, lamentavelmente, têm contaminado a gestão pública em todos os níveis nos últimos anos.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão