Vítimas de massacre em Manaus começam a ser sepultadas Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 15h55





Comentários via Facebook:





Os sepultamentos das vítimas do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) começaram a ocorrer na manhã desta quarta-feira, 4. Sob uma leve chuva, as cerimônias de seis detentos que tiveram os corpos liberados foram realizadas no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste da capital amazonense.



O Instituto Médico Legal (IML) havia liberado dez corpos para retirada das famílias até a noite desta terça-feira, 3, e outros 29 já haviam sido identificados; no total, 56 presos foram assassinados no Compaj entre o domingo, 1º, e a segunda-feira, 2, e outros quatro na unidade de Puraquequara, também em Manaus.



Entre os sepultados nesta quarta, estavam Magaiwer Vieira Rodrigues, Paulo Henrique dos Santos Lagos e Arthur Gomes Peres Junior.



De forma silenciosa, familiares e amigos se despediram dos entes em cerimônias que não demoraram mais que trinta minutos e deixaram o cemitério sem contato com a imprensa. Sobre as covas, uma coroa de flores com uma faixa onde se lia "homenagem do governo do Estado do Amazonas".



Próximo de onde as vítimas foram enterradas, coveiros abriam nesta quarta outras dezenas de espaços para sepultamento, mas negaram ter relação com as cerimônias e vítimas do massacre e disseram se tratar de atividade de rotina.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão