Bandido compra doces e rouba motoneta de funcionária Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 15h45





Comentários via Facebook:



Uma auxiliar de cozinha de 33 anos, funcionária de um restaurante em Araçatuba, teve a Honda Biz roubada por um homem que momentos antes comprou doces no estabelecimento, na manhã de terça-feira (4). O bandido ainda a fez acionar o motor da motoneta para poder fugir, usando o capacete dela.



O caso aconteceu por volta das 7h, mas foi comunicado à polícia no final da tarde. Fazia alguns minutos que a vítima havia estacionado o veículo em frente ao estabelecimento, na avenida Melen Rezek, e iniciado o expediente, quando o assaltante entrou no prédio.



De acordo com ela, o ladrão pediu alguns doces e foi atendido pelo proprietário do restaurante, que fazia café. Após pegar e pagar pela mercadoria, ele saiu, mas retornou imediatamente com uma arma em punho, anunciando o assalto.



CHAVE

O bandido mandou a vítima entregar a chave da moto, que estava em cima de um balcão, junto com o celular do patrão dela. Depois, mandou as vítimas sentarem no chão, abaixarem a cabeça e pegou a chave e o celular. Não satisfeito, perguntou à vítima onde estava o capacete, que pegou em um quartinho e fugiu.



Entretanto, o ladrão não conseguiu acionar o motor da Honda Biz. Ele retornou ao restaurante, obrigou a vítima a ligar o veículo e fugiu, sentido ao bairro Engenheiro Taveira. Até a tarde desta quarta-feira (4) a motoneta não tinha sido localizada.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão