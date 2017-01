Roberto César dos Santos: Feliz 2017! (?) Você pontua... Roberto César dos Santos Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 15h38





Roberto César dos Santos é contador, dirigente na USE Regional de Araçatuba e voluntário na Instituição Nosso Lar, na mesma cidade. Descreve esta Face Espírita para publicação exclusiva na Folha da Região



Ano novo, vida nova! Assim se expressa a grande maioria na esperança de renovação, de novas etapas, de um novo ciclo de vida e, com ele, novas oportunidades. Mas, será que uma simples mudança de calendário poderá promover isso?



Fatos e problemas exigem a manifestação de nossa vontade, em todas as circunstâncias da vida. Assim, somos sujeitos à elaboração de novas ideias e, posteriormente, de atitudes que exprimem nossas resoluções, para germinar e frutificar em bênçãos de alegria ou em lições dolorosas de reajuste no próprio íntimo.



Nos defrontamos a todo momento com a necessidade de tomada de decisões, ao fazermos escolhas. Essas são eivadas de comportamentos e de hábitos adquiridos ao longo de nossas existências. E nos esquecemos, com frequência, de que quando tomamos um caminho fatalmente abandonaremos o outro. Assim seguimos entre acertos e desacertos.



Diante dessas escolhas, quando nos defrontamos com problemas de difícil solução surge, inevitavelmente, a pergunta: qual o sentido da vida?



A reflexão se faz necessária e devemos analisar com ótica desprovida de personalismo, ou seja, sair de nós mesmos e olhar quais foram nossas escolhas. Portanto, assim identificaremos qual o sentido que demos à nossa vida.



Por exemplo: se nossas escolhas foram sempre os prazeres, as alegrias de uma mesa farta, sem a devida responsabilidade, o ‘infarto’ será a consequência; então, nossa ‘meta’ será alcançada. Ao conseguirmos nosso ‘intento’, não devemos reclamar, mas agradecer, pois o resultado reflete o sentido dado à nossa existência.



Se vacilamos, por fraqueza moral, ou deixamos o desânimo tomar conta – resultado de nossa intemperança – os sofrimentos físicos ou morais surgirão de dentro de nós. É um sinal da urgência de despertar para necessidade de amparar dores dos que estiverem ao nosso lado.



A esperança traduz o desejo e a confiança de que tudo vai melhorar; é uma semente que plantamos hoje com vistas à futura colheita. E sua nutrição depende de nós.

Tristeza ou alegria? Felicidade ou infelicidade? Mágoa ou perdão? Ter ou ser? Luz ou trevas? Tudo é questão de escolha.



Progredir e avançar são frutos dessas escolhas. Paulo escreveu: “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna”. (Gálatas 6:7 a 8). O apóstolo dos gentios não só deixa claro que o responsável pelo nosso destino somos nós mesmos, bem como informa que os bens espirituais são perenes, eternos e os bens materiais perecíveis.



Saibamos que em qualquer caminhada somente avançamos passo a passo. Cada minuto que vivemos é importante veículo de oportunidade para seleção dos valores reais. A certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indicará serenidade para o futuro.



Portanto, progresso é fruto de nossa escolha. Ninguém – além de nós mesmos – decide nosso destino. Tenhamos boas resoluções para 2017.





