Araçatuba no buraco: dívidas somam quase R$ 30 milhões

Quarta-Feira - 04/01/2017 - 15h30





Yago Monteiro/Folha da Região - 03/01/2017 Dilador durante coletiva: R$ 6 milhões são apenas para a Monte Azul, que faz coleta de lixo Dilador durante coletiva: R$ 6 milhões são apenas para a Monte Azul, que faz coleta de lixo







O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), disse na terça-feira (3), em entrevista coletiva, que o município tem dívidas de R$ 29 milhões, enquanto possui em caixa R$ 3 milhões. De acordo com o tucano, os recursos disponíveis poderiam ser menores, caso a Prefeitura não tivesse recebido R$ 3.002.154,16 da União, referentes a multas e juros da repatriação de dinheiro no exterior.Se isso não tivesse ocorrido, segundo Dilador, Araçatuba teria em caixa somente R$ 252.418,88. "Foi a minha sorte", afirmou o prefeito, que vai precisar de R$ 26 milhões para equilibrar as contas da Prefeitura.O secretário da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, destacou que, do que precisa ser pago a fornecedores, R$ 6 milhões são apenas para a Monte Azul, responsável pela coleta de lixo na cidade. Ele explicou que já foram emitidas notas no valor de R$ 4 milhões de serviços prestados. Falta a emissão de recibos na quantia de R$ 2 milhões.



